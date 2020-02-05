Сеул, , 07:29 — REGNUM Знаменитый южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил новое мультипликационное видео, которое получило название «Map of the Soul:7'Outro: Ego' Comeback Trailer».

Главным героем видео стал солист группы Джей-Хоуп, он исполняет хиты из дебютного альбома группы, который вышел в 2013 году. Сам ролик рассказывает о творчестве коллектива, объясняет, насколько непростым был их путь к успеху.

По информации российского новостного агентства InterMedia, режиссером ролика выступил Юджин Ко.

Напомним, что ранее группа BTS выпустила похожий клип, который был посвящен другому участнику группы — Сюги. Исполнители сообщили, что треки, которые звучали в роликах войдут в новый альбом коллектива «Map Of The Soul:7». Стоит отметить, что количество предзаказов пластинки на данный момент превысило 3,42 млн., что является новым рекордом группы. Музыканты планируют выпустить новый альбом 21 февраля 2020 года.