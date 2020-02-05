Москва, , 07:27 — REGNUM 13 февраля на сцене московского театра «Новая опера» откроется первый международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий», посвященный творчеству забытых русских композиторов.

По сообщению портала Театр, фестиваль откроется премьерой музыкального спектакля «Корабль счастье» на музыку композитора Леонида Половинкина, исполняемую симфоническим оркестром радио «Орфей». Спектакль расскажет историю творческого романа композитора (играет Анатолий Белый) и режиссера Натальи Сац (Катерина Шпица).

14 февраля состоится премьера мультимедийного музыкального спектакля «7 нельзя», который объединит музыку Чайковского, его ученика Георгия Катуара, а также Николая Голованова и Александра Мосолова. Постановка расскажет 7 историй любви великих людей: принцессы Дианы, Клеопатры, Иосифа Бродского, Одри Хепберн, Сальвадора Дали, Петра Чайковского и Альберта Эйнштейна.