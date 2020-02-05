Лос-Анджелес, США, , 07:20 — REGNUM Студия Sony Pictures отчиталась о финансовых показателях за третий квартал 2019 года, завершившийся 31 декабря.

По сообщению портала KinoNews со ссылкой на издание Deadline, прибыль студии за третий квартал 2019 года составила всего 51 миллион долларов, что на 49 миллионов меньше показателей за аналогичный период 2018 года. Как отмечает портал, студии удалось собрать 100 миллионов в третьем квартале 2018 года благодаря огромному успеху фильма «Веном» по вселенной «Marvel».

Третий квартал 2019 года для Sony Pictures был отмечен выходом провальных «Ангелов Чарли» и далеко не столь успешной второй части приключенческого фильма «Джуманджи». Общие результаты проката этого фильма будут влиять на финансовые показатели первого квартала 2020 года.