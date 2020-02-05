Москва, , 07:18 — REGNUM Состоялся релиз новой дуэтной композиции, авторами которой стали Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Новая песня артистов получила название «Аперитив».

«Сегодня все начинается с Аперитива», — написали Григорий Лепс и Эмин Агаларов в своих соцсетях.

По информации российского новостного агентства InterMedia, выпуском песни занимался лейбл «Жара». Напомним, что ранее артисты вместе записывали композиции «Розы», «Привет, Земля», «Я нравлюсь женщинам».

Отметим, что недавно Григорий Лепс в парижской клинике перенес операцию на голосовых связках, которая стала уже третьим хирургическим вмешательством за год. Тем не менее, уже 11 февраля исполнитель планирует выступить в Ростове-на-Дону.