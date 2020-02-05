Москва, , 07:16 — REGNUM 5 февраля в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели открывается художественный проект Вадима Кириллова и Эдуарда Аниконова «Архетипы». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

Идея «Архетипов» — результат творческого диалога скульптора Вадима Кириллова и художника Эдуарда Аниконова с окружающим миром через объединение глубинных символов культуры и религии былых веков с индустриальной динамикой настоящего и будущего.

В художественном языке Аниконова и Кириллова предмет или форма в контексте идеи «Архетипов» это общее описание идеи творчества здесь и сейчас, в котором духовный рост и поиск истины неотделим от «механизма» человеческой жизни.

В экспозицию включено около 100 живописных и скульптурных работы последних лет.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.