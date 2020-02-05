Лос-Анджелес, США, , 07:14 — REGNUM Американский актер Джейсон Стэтхем появится на экране спин-оффа (ответвление от основного сюжета) фильма «Неудержимые», посвященном его истории его персонажа.

Об этом сообщил портал KinoNews со ссылкой на издание Comic Book. Как отмечает издание, в фильме «Неудержимые: Рождественская история» вместе со Стэтхемом появятся его старые напарники Сильвестр Сталлоне и Тони Джа. Ожидается, что бюджет картины, режиссером которой выступит Ди Джей Карузо, составит не менее 70 миллионов долларов. Организацией съемок займется студия Millenium Films.

Напомним, что проект «Неудержимые» объединяет акетров-ветеранов в жанре боевиков. Несмотря на простоту сюжета, картины неизменно пользуются популярностью у зрителей. Последняя, третья часть «Неудержимых» вышла в свет в 2014 году.