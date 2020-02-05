Манчестер, Великобритания, , 07:13 — REGNUM Британский музыкант Лиам Галлахер заявил общественности, что его брат, также бывший участник группы Oasis, Ноэл отклонил предложение возродить группы за 100 миллионов фунтов.

В своем твиттере он отметил, что подобную сумму предлагали музыкантам, если они отправятся в тур. «Всё ещё недостаточно для жадной души», — заявил артист.

По информации российского новостного портала news.ru, Лиам также сообщил, что лично ему нужны деньги, так как он находится «в отчаянном положении».

Ранее он утверждал, что Oasis воссоединиться в 2022 году, и при этом хотел завершить свою сольную карьеру.