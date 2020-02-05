Лос-Анджелес, США, , 06:12 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года. Об этом 5 февраля написал портал Screen Rant.

Глава кинокомпании также сказал, что премьера сериала «ВандаВижен» состоится в декабре 2020 года. Издание отмечает, что, таким образом, Disney даст возможность обоим сериалам необходимое время для набора аудитории.

Над созданием сериала «Сокол и Зимний Солдат» работают режиссёр Кари Скогланд («Рассказ служанки») и сценарист Малкольм Спеллман («Империя»). Главные роли в нём исполнят Себастиан Стэн и Энтони Маки.

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