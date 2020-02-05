Курган, 5 февраля 2020, 05:05 — REGNUM Уникальная мозаика советских времён в аэровокзале Кургана снесена из соображений безопасности. Директор аэропорта Дмитрий Коваленко прокомментировал 45.ru причины демонтажа.

Напомним, в аэропорту Кургана проводится реконструкция в ходе которой строители разрушили уникальную мозаику советских времён.

По словам Дмитрия Коваленко производится снос части некапитальных перегородок, в число которых вошла перегородка с мозаичным полотном.

«При обследовании здания аэровокзала данная перегородка признана аварийной в связи с наличием трещин и частичным разрушением укрепляющих ее конструкций», — пояснил директор курганского аэропорта.

Поэтому было решено её снести, исходя из соображений «ответственности за сохранение жизни и здоровья людей».

Дмитрий Коваленко также отметил, что демонтируемое мозаичное полотно не является охраняемым объектом культурного наследия.

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