Лос-Анджелес, США, , 02:38 — REGNUM Компания Disney заявила, что по состоянию на 3 февраля 2020 года на её потоковый сервис Disney+ подписались уже более 28,6 млн человек. Об этом 5 февраля сообщил портал Engadget.

Эти цифры назвал на встрече с инвесторами генеральный директор Disney Роберт Айгер. Он также сообщил, что Disney+ будет запущен в Индии на базе сети HotStar, а потоковый сервис Hulu, большая часть которого теперь принадлежит компании, может выйти на международный рынок в 2021 году.

Напомним, по состоянию на конец 2019 года на Disney+ были подписаны 26,5 млн пользователей. Сегодня главный конкурент Disney+ — потоковый сервис Netflix только в США имеет в своей базе 61 млн пользователей, оформивших платную подписку, а в мире — более 167 млн. Стоит отметить, что Disney+, запущенный в ноябре 2020 года, пока что не доступен пользователям сети из многих стран мира.

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