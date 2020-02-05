Лос-Анджелес, США, , 02:19 — REGNUM Опубликован трейлер фильма «Неизбранные дороги» режиссёра Салли Поттер с Эль Фэннинг и Хавьером Бардемом в главных ролях. Видео было выложено 5 февраля на YouTube-канале Bleecker Street.

В основу картины лег одноимённый сценарий, написанный Поттер. Зрителям покажут историю одного дня из жизни пожилого музыканта по имени Лео и его дочери, которая сталкивается с проблемой помутнения рассудка своего отца, который начинает проживать в своей голове альтернативные жизни.

В фильме также снялись Сальма Хайек и Лора Линни. В США фильм начнут показывать 13 марта 2020 года, его выход в российский прокат запланирован на 23 апреля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Форсажа 9» ответил на вопрос фанатов о «воскрешении» Хана