Лос-Анджелес, США, , 00:07 — REGNUM Студия Marvel завершила съёмки предстоящего кинокомикса «Вечные». Об этом 4 февраля на своей странице сообщила актриса Джемма Чан.

https://twitter.com/gemma_chan/status/1224724470516080640

«Сворачиваемся!», — такой надписью Чан сопроводила публикацию фотографии, на которой она запечатлена в кепке с надписью Eternals («Вечные»). Таким образом актриса подтвердила информацию об окончании съёмок фильма, которую ранее разместил на своей странице в Inatagram Ричард Мэдден.

Стоит отметить, что после окончания основных съёмок будет множество дополнительных, кроме того, проекту предстоит пройти через долгий процесс постпроизводства. В российский прокат новый кинокомикс Marvel выйдет 5 ноября 2020 года.

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