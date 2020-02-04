Лос-Анджелес, США, 4 февраля 2020, 23:46 — REGNUM Художник, известный в сети под ником Mizuri, опубликовал концепт-арты, в которых Чёрная Вдова (Скарлетт Йоханссон) из комикс-вселенной Marvel перемещена в мир видеоигры Cyberpunk 2077. Изображения были выложены 4 февраля на портале Screen Rant.
https://twitter.com/MizuriiOfficial/status/1224162402012286976
Стоит отметить, что Mizuri внёс определённые изменения в костюм Наташи Романовой в соответствии со стилистикой Cyberpunk. Благодаря этому персонаж идеально вписался в неоновый городской пейзаж.
Напомним, премьера фильма «Чёрная Вдова» в России состоится 30 апреля 2020 года. Ранее ИА REGNUM опубликовало новый трейлер предстоящего кинокомикса.
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