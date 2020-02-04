Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Видоизменённый углерод». Ролик был опубликован 4 февраля на YouTube-канале потокового сервиса.

В продолжении шоу Такеши Ковач вновь сменит тело, теперь свою внешность элитному бойцу, оперативнику и детективу «одолжит» актёр Энтони Маки. Netflix выложит все серии второго сезона 27 февраля 2020 года на сайте сервиса.

В первом сезоне «Видоизменённого углерода» роль Ковача исполнил актёр Юэль Киннаман. В его основу лёг одноимённый роман писателя Ричарда Моргана. Стоит отметить, что выпуск продолжения шоу изначально не планировался, второй сезон будет создан на базе оригинального сценария.

Читайте ранее в этом сюжете: Во втором сезоне сериала «Видоизменённый углерод» сменится главный актёр