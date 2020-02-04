Нью-Йорк, США, , 22:06 — REGNUM Сценарист аниме-сериала Castlevania, производством которого занимается компания Netflix, сообщил, что поклонники вскоре могут увидеть трейлер его третьего сезона. Соответствующую публикацию Уоррен Эллис разместил 4 февраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/warrenellis/status/1224712240194113536

«Будь готов», — написал Эллис, опубликовав фотографию части монитора, на котором показываются надписи «Netflix Original» и «Castlevania S3». Фанаты тут же сделали вывод, что таким образом Эллис намекнул на скорый выход трейлера продолжения аниме-сериала.

Напомним, в основу анимационного шоу Castlevania легла известная серия видеоигр. Netflix начал показывать этот сериал 7 июля 2017 года, в качестве шоураннера выступает Ади Шанкар («Каратель: Грязная стирка», «Судья Дредд 3D»)

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