Лос-Анджелес, США, , 20:50 — REGNUM Кинокомпания Lucasfilm работает над проектом сольного фильма про героя последней трилогии «Звёздных войн» По Дамерона (Оскар Айзек). Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, этот проект находится на ранней стадии реализации. Ожидается, что будущая картина расскажет о жизни пилота-аса и зарождении Сопротивления до событий, показанных в предыдущих фильмах франшизы. Источники также сообщили, что снимать новый фильм могут доверить режиссёру Крису Террио.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США будет выпущена книга «Звездные войны: По Дамерон. Свободное падение», в которой будет рассказано про детство и взросление пилота. Её пишет Алекс Сегура, над иллюстрациями работает художница Элис Жан.

Читайте ранее в этом сюжете: В США выйдет книга про жизнь одного из главных героев «Скайуокер: Восход»