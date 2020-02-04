Екатеринбург, 4 февраля 2020, 20:41 — REGNUM В Екатеринбурге могут закрыть музей карикатуры. Об этом сообщает ЕАН.
Как заявил директор учреждения Максим Смагин, сейчас учреждение находится в помещениях кинотеатра «Салют». Здания «Салюта» в ближайшее время перепрофилируют.
«Дальнейшая судьба музеума покрыта полной неизвестностью», — сказал Смагин.
По словам руководителя, другие музейщики не заинтересованы, чтобы карикатурные экспозиции разместились на их площадях.
Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный кинотеатр «Салют» будет в ближайшее время закрыт. Освободившиеся помещения займут представители Дворца пионеров.
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