Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Звезда сериалов «Беверли-хиллз, 90 210» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти сообщила, что она столкнулась с рецидивом онкологического заболевания. Об этом актриса рассказала 4 февраля в эфире шоу «Доброе утро, Америка».

По словам Доэрти, ранее она несколько лет боролась с раком молочной железы и делала в этом успехи, однако недавно врачи сообщили ей, что заболевание вернулось и перешло в четвёртую стадию.

«Я не думаю, что я справилась с этим», — сказала Доэрти, добавив, что для неё это «горькая пилюля, которую можно глотать разными способами», и она периодически спрашивает себя о том, почему это должно случиться именно с ней, а затем думает, что никто не заслуживает подобной участи.

Актриса пояснила: она решила рассказать об этом сама в ТВ-эфире, потому что не хотела, чтобы эта информация появилась в СМИ и была искажена журналистами.

«Я предпочитаю, чтобы люди услышали это от меня», — призналась актриса. Звезда популярных сериалов подчеркнула: подобный диагноз не означает, что жизнь человека окончена. Несмотря на его наличие, она намерена дальше работать и будет рада, если её примеру последуют другие люди с такой же проблемой.

Рак молочной железы у Шеннен Доэрти диагностировали в марте 2015 года. 28 апреля 2017 года актриса сообщила об успехах в лечении и о том, что в течении болезни наступил период ремиссии.

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