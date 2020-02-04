Москва, , 19:26 — REGNUM 4 февраля галерея КультПроект представила выставку Дианы Воуба «Город — Алфавит». Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

Диана Воуба — график, живописец, родилась в Абхазии в 1958. Открыла более 30 персональных выставок в России, США, Франции, Швейцарии, Тунисе. Работы находятся в фондах Российской академии художеств, в Kolodzei Art Foundation, в Московском музее современного искусства, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в галереях и частных коллекциях многих стран мира.

Диана Воуба о своем новом проекте: «Новая серия работ не имеет описания, но тема «квадрат и крест», осознанно или интуитивно, периодически возникает в моем творчестве».

Выставка продлится до 29 февраля 2020 года.