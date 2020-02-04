Штат Калифорния, США, , 19:20 — REGNUM Российский видеосервис more. tv разместил трейлер нового американского комедийного сериала о императрице Екатерине II «Великая». Премьера состоится 16 мая на сервисе Hulu.

Сюжет комедийного шоу повествует о приключениях молодой Софии Августы Фредерики, ее жизни с Павлом и восшествии Екатерины II на престол. Императрицу сыграла Эль Фаннинг, а ее супруга — Николас Холт.

Следует особо заметить, что шоураннером фильма выступил Тони Макнамара, написавший сценарий оскароносной ленты «Фаворитка».

Режиссер сериала «Великая» — Мэтт Шекман.