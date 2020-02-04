Москва, , 19:01 — REGNUM 4 февраля в галерея a-s-t-r-a открыла новый проект художника Егора Лаптарева «Проявленные». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Как указано в релизе, в серии работ «Проявленные» Егор затрагивает тему телесности и эстетики обнажения человеческого тела. Эта тема в данной серии раскрывается размышлением о сакральности обнаженного тела.

Искусствоведы отмечают, что на протяжении последних лет Лаптарев работает в своей уникальной технике — нанося краску несколькими слоями, прячет под ней первоначальное изображение. Егор модифицирует классический рисунок и экспериментирует с материалами, такой способ создания произведения, по его мнению, позволяет изменять ход сюжета в процессе работы.

Выставка продлится до 29 февраля 2020 года.