Лос-Анджелес, США, , 18:47 — REGNUM Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина Маккаллистера в перезагрузке «Один дома». Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что об этом ему сообщили те же источники, которые ранее выдали впоследствии подтвердившуюся информацию о возвращениях Сона Кана в «Форсаж 9» и Билла Мюррея в «Охотники за привидениями: Наследники».

Согласно сюжету новой картины в роли главного героя выступит некий Макс, а уже взрослый Кевин — в качестве второстепенного персонажа — владельца охранной компании, установившей в доме Макса систему безопасности.

Напомним, последний раз роль Кевина Маколей Калкин исполнил в картине «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», которая вышла на большие экраны в ноябре 1992 года. Картна имела большой успех, при бюджете всего $18 млн она собрала в США $173,6 млн, а в мире — около $359 млн.

