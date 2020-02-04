Москва, , 17:52 — REGNUM 10 февраля на Первом канале стартует новое ток-шоу «Док-ток». Руководство поручило вести это действо известным телевизионным спикерам Ксении Собчак и Александру Гордону.

Пресс-релиз Первого канал настаивает, что это будет совершенно оригинальный продукт. И неискушенному зрителю представят истории, которые вызвали в обществе широкий резонанс. Главной «изюминкой» данного проекта станет то, что прославленные ведущие привнесут в шоу «авторское видение».

По сообщению Газеты.ру, Собчак твердо обещает, что никаких скандалов не будет, а будет исключительно «вдумчивое обсуждение темы».