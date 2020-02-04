Москва, , 17:40 — REGNUM Официальный инстаграм-канал команды КВН «Армянская сборная» сообщил о смерти 25-летний члена команда Овика Григоряна.

«1 февраля 2020 года Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — говорится в сообщении. Известно, что 8 января Григоряна госпитализировали с инсультом. Однако 21 января его выписали. Через два дня он потерял сознание и вновь попал в реанимацию с аневризмой. Артиста ввели в медикаментозную кому, но его состояние резко ухудшилось. Овик Григорян играл в «Армянской сборной» с 2013 года.