Осло, , 17:06 — REGNUM Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ. Об этом 4 февраля сообщает телекомпания NRK.

Решение об отказе было принято МИД и минобороны Норвегии. Поводом для отказа стала невозможность коллектива сдать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы, так как в России это запрещено людям, относящимся к военному персоналу.

Как пояснила журналистам представитель департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрём, Норвегия может в особых случаях делать исключения из этого правила, например, при важных встречах российской стороны с норвежскими властями. Но ансамбль уже принимал участие в торжествах в честь 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов, которые и были как раз таким особым случаем, так как имели важное значение и для двусторонних отношений и для самой Норвегии в национальном плане.

Хельстрём отметила, что, к её сожалению, участие в фестивале культуры Barents Spektake не подпадает под критерии для исключений из правил для шенгенских виз.

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