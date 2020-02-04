Москва, , 16:49 — REGNUM 4 февраля галерея SYNTAX представила выставку художника Кирилла Лебедева (Кто) «Попытка компенсации». Об этом сообщает официальный сайт арт-пространства Cube.MOSCOW.

Как отмечают искусствоведы, рифмованные высказывания Лебедева, наделённые долей рефлексии, вызывают массовый интерес за счёт медиума, где они размещены — улицы, а в первую очередь посыла, близкого любому случайному зрителю.

Уличное искусство для Кирилла — прежде всего коммуникация и диалог как некое состояние, настройка, модальность, в которой стремится находиться художник. Вовлечение зрителя в эту коммуникацию происходит посредством яркой художественной формы.

Выставка продлится до 29 февраля 2020 года.