Париж, , 16:45 — REGNUM Известный российский певец Григорий Лепс перенес третью за последний год операцию на голосовых связках. Операция была проведена во Франции под общим наркозом. Об этом сообщило издание «СтарХит».

Исполнитель уже отмечал, что хирургическое вмешательство — вынужденная мера. «Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад». Между тем он получает большое удовольствие от концертов и не намерен прекращать выступления.

Надо отметить, что после предыдущего хирургического вмешательства он вернулся на сцену через десять дней.