Москва, , 16:15 — REGNUM В Москве на Цветном бульваре открылась городская фотовыставка «Геометрия промышленности». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Кадры выставки «Геометрия промышленности» расскажут о работе таких знаковых предприятий столицы, как фабрика «Красный Октябрь», «Щербинский лифтостроительный завод», «ЛЕД-ЭФФЕКТ», «Хлебозавод №24», «Биннофарм» и многих других.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров: «Городские фотовыставки, посвященные промышленности столицы, уже стали частью жизни города — в 2019 году прошло 7 таких выставок, в общей сложности в них приняли участие 60 промышленных предприятий».