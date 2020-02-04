Сеул, , 14:37 — REGNUM 56-я церемония вручения наград южнокорейской кинематографической премии «Большой колокол» переносится на неопределенный срок из-за распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на оргкомитет премии.

«Мы обеспокоены тем, что коронавирус может представлять угрозу для безопасности и здоровья зрителей и артистов, которые намерены посетить церемонию», — сообщили представители оргкомитета.

Известно, что церемония награждения премии должна была состояться 25 февраля в театре Kyung Hee University Grand Peace Palace.

Большой колокол— южнокорейская кинематографическая премия, присуждаемая и вручаемая за достижения в кино под эгидой правительства Республики Корея. Одна из двух наиболее давних, престижных и освещающихся СМИ ежегодных премий корейского кино, сравниваемых с американским «Оскаром» (другая — премия «Голубой дракон»).