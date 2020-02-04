Москва, , 13:52 — REGNUM Сетевое издание SRSLY, посвященное блогерам, моде, искусству и технологиям, готовит к запуску «Газпром-медиа». Старт проекта ожидается в марте, пишет 4 февраля «Коммерсантъ».

Авторы назвали SRSLY изданием «о люксе и влиянии в интернете» и включили в список тем также киноиндустрию, культуру, психологию и науку. Целевая аудитория проекта — пользователи от 18 до 35 лет, которым интересна жизнь интернет-знаменитостей.

Объём вложений в медиа не раскрывается. Руководить им будет гендиректор «Вокруг ТВ» Алексей Федорко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Google впервые указали, сколько денег компании приносит крупнейший мировой видеохостинг — YouTube.

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