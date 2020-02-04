Москва, , 12:56 — REGNUM 13 февраля Музей русского импрессионизма открывает выставку «Юрий Анненков. Революция за дверью». Творчество знаменитого художника, иллюстратора поэмы «Двенадцать» Александра Блока, блистательного портретиста Юрия Анненкова впервые будет представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

Как отмечается в релизе, экспозиция представит наиболее значимые направления творчества Юрия Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году. Зрители увидят Анненкова-живописца, художника театра, книжного иллюстратора — неутомимого экспериментатора, в чьем творчестве отразился бурный и сложный период русской истории первой половины XX века.

Произведения Анненкова находятся в главных государственных музеях России, Франции и США и постоянно демонстрируются на международных выставках. Однако сам автор, подобно многим художникам русской эмиграции, долгое время не получал на родине должного признания.

Впервые будут показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России.