Лондон, , 12:16 — REGNUM Музыкальный дуэт The Flight напишет музыку к предстоящей игре про Бэтмена от WB Games Montreal. Об этом 3 февраля сообщил портал Dark Side of Gaming.

https://www.instagram.com/p/B7HEvw-BtM3/

В своём Instagram-аккаунте музыканты опубликовали тизер-изображение, намекающее на предстоящую игру. Напомним, The Flight уже писали саундтреки к играм: Horizon Zero Dawn, Alien: Isolation и Assassin's Creed Odyssey.

Предстоящая игра о Бэтмене пока не анонсирована. Известно только, что ей занимается канадская студия WB Games Montreal, которая также была ответственна за разработку Batman: Arkham Origins.

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