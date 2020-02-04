Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Главой Sinara Art Gallery (расположена в екатеринбургском «Синаца-центре») стала бывший исполнительный директор пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра.

Пьянкова ранее возглавляла уральский филиал Государственного центра современного искусства, оставив вместо себя экс-руководителя «Дома Метенкова» Кристину Горланову.

Теперь новый директор галереи будет работать вместе с арт-директором Sinara Art Gallery Дарьей Костиной, которая формирует «креативную концепцию» галереи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбурге с аншлагом прошла пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Её посетили более 115 тысяч екатеринбуржцев и гостей города.

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