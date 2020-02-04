Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Южнокорейская группа BTS установила рекорд по длительности лидерства в чарте Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно опубликованным данным, южнокорейский бойз-бенд сохраняет лидерство в рейтинге на протяжении 164 недель подряд.

Предыдущий рекорд принадлежит канадскому поп-R&B-певцу Джастину Биберу, который удерживал первое место в рейтинге в течение 163-х недель, начиная с марта 2011 года. За ним следуют Тейлор Свифт (28 недель), певицы Майли Сайрус и Рианна (по 21 недели), Ариана Гранде (18 недель), Адель, Леди Гага и PSY (11 недель) и One Direction (8 недель).

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.