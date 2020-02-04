Красногорск, , 10:54 — REGNUM Более 5000 детей и взрослых посетили мероприятия, стартовавшего в Красногорске Многожанрового творческого фестиваля-конкурса «Отрада». В нем принимают участие детские коллективы — победители всероссийских и международных конкурсов.

В первый день фестиваля, который проходит в Торговом парке «Отрада», выступили свыше 25 коллективов, среди которых были вокалисты, инструментальные ансамбли, хореографические коллективы. Порадовали зрителей и звездные гости — Валерий Кузаков, победитель телепроектов «Голос. Дети 6», «Юная звезда» и «Синяя птица», а также Алина Сансызбай, суперфиналистка проекта «Голос. Дети 4».

Участники фестиваля покорили жюри исполнительским мастерством, красивыми костюмами и задорным настроением. Особенно тепло встречались ансамбли, в составе которых были совсем юные певцы и танцоры, как участнице хореографической студии «Конфетти» Центра культуры и досуга которой всего пять лет, из них три года она танцует в ансамбле. «Мы выступаем уже давно, и куда бы мы ни поехали, у нас всегда первое место, потому что мы хорошо танцуем и улыбаемся», — поделилась она.

«Сегодня очень порадовал народный инструментальный ансамбль. Он просто суперпрофессиональный», — отметила Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор проекта «Голос. Дети». Так она отметила оркестр русских народных инструментов школы искусств имени Стравинского, который уже вышел в финал конкурса.

Впереди еще несколько отборочных туров, где другие претенденты будут бороться за звание самых талантливых детей Москвы и Подмосковья. За время фестиваля 150 коллективов из Москвы и Московской области представят свои номера на суд жюри

Участники продолжат соревноваться 9 и 16 февраля, а также 1, 15 и 22 марта. Фестиваль завершится 29 марта с Гала-концертом. Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» обещает стать значимым событием культурной жизни Москвы и Подмосковья. Открытый многожанровый фестиваль проходит при поддержке администрации городского округа Красногорска в Торговом парке «Отрада».