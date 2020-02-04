, 10:41 — REGNUM К 4 февраля комедия «Холоп» Клима Шипенко опередила по кассовым сборам лидера российского проката «Движение вверх» Антона Мегердичева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Лента «Холоп» заработала в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей.

Теперь стоит задача догнать и обогнать безусловного фаворита экрана, культовую картину Джеймса Камерона «Аватар» — в свое время она собрала 3 миллиарда 640 миллионов рублей.

Как уже сообщалось, зрители чрезвычайно тепло встретили идею «Холопа» — отправить на перевоспитание зарвавшегося мажора в старую русскую деревню середины XIX .