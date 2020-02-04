4 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Директор Донецкого республиканского художественного музея Надежда Анищенко рассказала ИА REGNUM, что из себя представляет сегодняшнее искусство ДНР, и какие художественные шедевры можно увидеть в ее музее.

Александр Долгинцев-Межевой, , 10:33 — REGNUM Директор Донецкого республиканского художественного музея Надежда Анищенко рассказала ИА REGNUM, что из себя представляет сегодняшнее искусство ДНР, и какие художественные шедевры можно увидеть в ее музее.

Надежда Анищенко Личный архив Надежды Анищенко

Скоро будет уже шесть лет, как в Донбассе идет война. Мы знаем почти всё о ней. Но мы почти ничего не знаем, есть ли сегодня в столице шахтерского края художественная жизнь. Если да, то что она из себя представляет. Живут ли в Донецке сегодня художники? Если да, то какие картины пишут. Если пишут, то нашла ли на их полотнах война. Проходят ли выставки?

Поговорив с Надеждой Анищенко, молодым 35-летним директором художественного музея, мы поняли, что война не смогла убить ни донецкое искусство, ни тяги дончан к нему.

Александр Долгинцев-Межевой: Надежда, что на сегодняшний день представляет из себя Донецкий республиканский художественный музей? Какое количество картин и других артефактов содержится в коллекции музея?

Надежда Анищенко: Фондовое собрание нашего музея богато и разнообразно. За относительно небольшой отрезок времени (в прошлом 2019 году музей отметил свой 80-летний юбилей), благодаря масштабным поступлениям со всесоюзных, республиканских выставок, из фондов ведущих государственных музеев СССР (Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея), сформировалась уникальная коллекция живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, которая хронологически охватывает период от античного мира до сегодняшнего дня.

Коллекция Донецкого республиканского художественного музея по праву считается одной из лучших на постсоветском пространстве.

В собрании музея хранятся произведения западноевропейских художников XVII—X lX веков: Италии, Фландрии, Голландии, Франции, Германии и других. Гордостью коллекции являются полотна русских и украинских живописцев XlX — XX веков: И. Айвазовского, И. Шишкина, З. Серебряковой, О. Кипренского, К. Коровина, Р. Фалька, П. Кончаловского и многих других.

Значительную часть собрания представляет коллекция оригинальной и печатной графики, которая сегодня насчитывает более 10 тысяч единиц хранения: А. Саврасова, В. Васнецова, Б. Кустодиева, А. Байдемана, А. Маковского, С. Сорина, В. Шухаева, Н. Ре-Ми и других.

Важное место в музейном собрании занимают произведения живописи советского периода, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также произведений донецких мастеров.

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 16 тысяч единиц хранения. Со многими произведениями наши постоянные посетители имели возможность познакомиться на выставках из собрания музея.

Работа московского художника Максима Фаюстова Личный архив Надежды Анищенко

Александр Долгинцев-Межевой: Ходят ли сегодня в ваш музей дончане?

Надежда Анищенко: Количество проведённых экскурсий и других музейных активностей увеличилось за последние годы в почти 10 раз!!! И это те цифры, которыми мы очень гордимся, потому что за ними труд всего сплоченного коллектива и, конечно, востребованность музея.

Музей успешно внедряет новые формы работы, среди которых разнообразные детские музейные проекты, экскурсионные модули с арт-терапевтическим компонентом, бинарные уроки, музейные квесты, творческие мастерские, арт-детективы, игры — приключения, интенсив-семинары, пресс-туры, активные детские локации, музейная анимация.

Александр Долгинцев-Межевой: А война, которая идет в Донбассе с 2014 года, нанесла какой-либо ущерб вашей коллекции? Может, из нее пропали какие-то ценные экземпляры?

Надежда Анищенко: В 2014 году, с началом активных боевых действий, было принято решение демонтировать постоянную экспозицию музея-живописные полотна, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Все музейные экспонаты надежно хранятся в фондохранилище. Ни один экспонат не пропал!

С 2016 года мы постепенно восстанавливаем экспозицию музея, чтобы дать возможность дончанам и гостям Донецкой Народной Республики увидеть жемчужины музейной коллекции-шедевры русского и мирового искусства.

Коллекция нашего музея продолжает интенсивно пополнятся. Несмотря на трудное время, собрание музея с 2014 года по 2019 год пополнилась около 2500 новыми произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Александр Долгинцев-Межевой: Еще до войны, я помню, публиковались проекты нового здания Донецкого республиканского художественного музея, а в донецкой прессе обсуждалось, в каком месте будет построено новое здание — в центре или, например, у реки Кальмиус?

Надежда Анищенко: Да, действительно, разговоры о новом здании для нашего музея ведутся очень давно. Будем надеяться, что когда-нибудь мы переедем в новое здание. Есть понимание руководства Республики в решении этого вопроса.

Работа московского художника Максима Фаюстова Личный архив Надежды Анищенко

Александр Долгинцев-Межевой: Кроме Архипа Куинджи Донбасс дал еще каких-то интересных художников? Что из себя на сегодня представляет донецкая живопись? Есть ли интересные художники? Уехали ли они из Донецка?

Надежда Анищенко: Конечно, Куинджи — художник с мировым именем, гордость и слава нашего края.

Но Донбасс-это ещё большая плеяда ярких талантливых художников: Владимир Шендель, Юрий Зорко, Геннадий Олемпиюк, Виктор Арнаутов, Владимир Бауэр, Лариса Джарты, Мелик Агабекян, Юрий Петрушкин, Равиль Акмаев, Юрий Данилов, Михаил Кушнир, Анатолий Дереза, Владислав Коровойченко. Елена Григорьева, Александр Лысов, Тарас Шевченко, Николай Капуста; скульпторов: Юрий Коровушкин, Георгий Беро, Владимир Киселев; керамистов: Ирина и Геннадий Васильевы, Наталья Фоменко, мастеров ювелирного искусства: Георгий Цыкура, Сергей Аленгоз, Юрий Кочубеев.

К большому сожалению, в прошлом году ушли из жизни замечательные и талантливые донецкие художники Владимир Шендель, Юрий Зорко, Александр Лысов, Николай Капуста. Во время войны по разным причинам и обстоятельствам уехали из Донецка художники Валентина и Владимир Теличко, Геннадий Жуков.

Александр Долгинцев-Межевой: Донецк — это только реалистическая живопись, или у вас есть свои абстракционисты, сюрреалисты, кубисты-экспрессионисты-импрессионисты?

Надежда Анищенко: Конечно, наш город богат талантами и не находится в стороне от мировых тенденций изобразительного искусства.

Из наиболее ярких представителей не реалистической живописи можно назвать Владимира Бауэра — любимого и известного донецкого авангардиста, Марата Магасумова, работающего на стыке и переплетении стилей и жанров. Кстати, выставка Магасумова совсем скоро — 13 февраля — откроется в нашем музее.

Работа московского художника Максима Фаюстова Личный архив Надежды Анищенко

Александр Долгинцев-Межевой: Кроме упомянутого вами художника Магасумова проходили ли еще какие-то интересные выставки?

Надежда Анищенко: Наш музей гордится активной и результативной выставочной работой. Только за четыре последних года (2016−2019) в музее прошло 133 выставки из фондовых коллекций музея, выставок донецких художников и выставок из Российской Федерации. И все они были интересными, яркими и запоминающимися, нашедшими своего зрителя. Наиболее значимые и масштабные выставки:

«Западноевропейская живопись из собрания музея», «Античные сюжеты в западноевропейском искусстве из собрания музея», «Передвижники. Живопись и графика из собрания музея», «Два века в искусстве. Династия Бенуа-Лансере-Серебряковы», «Я только морем и жил. К 200-летию со дня рождения И.К.Айвазовского»,

«Иван Шишкин. Живопись. Офорты. К 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина», «Живопись Р. Фалька, И. Машкова, П. Кончаловского из собрания музея», «Легенды и тайны старых книг (старопечатные книги, периодические издания, оригинальная графика в XVII — XlX веков из собрания музея. Выставка донецкого художника Юрия Зорко «Земля и люди». Выставка В.С. Шенделя к роману М.С. Булгакова «Мастер и Маргарита» К 80-летию завершения работы над романом».

«Когда большие были маленькими. Детские образы в изобразительном искусстве из собрания музея».

Благодаря интеграционной программе в нашем музее открывались выставки из крупных музеев Российской Федерации — Музея Победы (Центрального музея Великой Отечественной войны) (г. Москва), Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина (г. Москва), Государственного музея-заповедника С.А. Есенина (с. Константиново Рязанской области) и выставки талантливых российских художников Александра Новоселова (г. Санкт-Петербург) и Максима Фаюстова (г. Москва), Ольги Толстиковой (г. Москва), Светланы Щиблевой (г. Санкт-Петербург).

Работа московского художника Максима Фаюстова Личный архив Надежды Анищенко

Александр Долгинцев-Межевой: Нашла ли нынешняя война своё выражение в творчестве донецких художников?

Надежда Анищенко: Каждый художник нашего края так или иначе соприкоснулся с войной — своими работами, мыслями, событиями, эмоциями. Очень интересные, выразительные, а порой и ошеломляющие работы, посвящённые военным событиям, можно увидеть у художников Владимира Бауэра, Юрия Данилова, Александра Лысова, Владимира Маканина.

Можно уверенно назвать и имена российских художников, которые своими работами говорят о войне в Донбассе. Это Александр Новоселов (г. Санкт-Петербург) и Максим Фаюстов (г. Москва), Ольга Толстикова (г. Москва), Светлана Щиблева (г. Санкт-Петербург).

В январе 2018 года в Санкт — Петербурге в Государственном мемориальном музее Александра Васильевича Суворова торжественно открылась выставка Донецкого республиканского художественного музея «Оплот Донбасса» — удачный пример творческого содружества двух талантливых художников: дончанина Владимира Бауэра и москвича Максима Фаюстова. Их картины написаны в сражающемся Донбассе в 2014—2017 годах и отражают повседневный подвиг его защитников и мирных жителей в борьбе за свое право на свободу и независимость.

Это открытие очень символично и очень почетно: герой России, великий полководец, генералиссимус, участвовавший в 60 сражениях, ни разу не познавший поражения и выставка о борьбе, трагедии и духовной стойкости сегодняшнего Донбасса, на чьей земле вот уже шестой год идет война.

Отмечу, что выставка имела большой резонанс и стала настоящим откровением для искушенного питерского зрителя, донеся до него сегодняшнюю трагедию и героизм народа Донбасса.