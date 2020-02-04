Москва, , 10:27 — REGNUM 3 февраля на 70-м году жизни скончался известный поэт, издатель, переводчик Евгений Витковский. Об этом сообщила в Facebook его жена, Ольга Кольцова. Причина смерти не разглашается.

Витковский известен как автор многих произведений в жанре магического реализма. Он переводил стихотворения с с английского, немецкого, французского, нидерландского, португальского, шотландского и других языков. Благодаря переводам читатели познакомились со стихами Оскара Уайльда, Джона Мильтона, Джона Китса, Редьярда Киплинга и многих других.

Он также был издателем четырех томов антологии поэзии русского зарубежья, трехтомника сочинений Георгия Иванова, двух томов произведений Ивана Елагина и многих других. Лауреат нескольких международных премий, в том числе в 2014 году Витковский стал лауреатом премии «Серебряный век». Дата и место прощания с Евгением Витковским будут объявлены позже.