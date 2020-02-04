Джакарта, , 10:25 — REGNUM В Национальной галерее Индонезии объявили, что выставка картин российских художников, которая продлится до 17 февраля 2020 года, вероятно соберет около 10 000 — 15 000 человек, сообщает Bisnis Indonesia.

Глава Национальной галереи Индонезии Пустанто заявил, что число посетителей может достигнуть 15 000 человек, учитывая, что сообщество начало интересоваться произведениями искусства.

Отметим, что в числе картин, представленных на выставке, около 50 произведений, выполненных за последние 20 лет, принадлежат ведущим российским художникам.

На выставке также представлены фотографии, исторические документы и документальные фильмы, отражающие индонезийско-российские дипломатические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, выставленные в Национальной галерее Индонезии картины отражают путешествия российских художников на острова Ява, Суматра, Мадура, Бали, Ломбок, Калимантан и Сулавеси.

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