Джакарта, , 09:58 — REGNUM Выставка картин и исторических архивов индонезийско-российских дипломатических отношений открылась в Национальной галерее в Джакарте и положила начало празднованию 70-летия дружбы между Индонезией и Россией, сообщает Antara.

На выставке, которая проходит с 3 по 17 февраля 2020 года, представлены работы выдающихся российских художников. В то время как фотографии были взяты из коллекций Национального архива Республики Индонезия и историко-документального департамента при министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Мы хотим сделать что-то значимое, чтобы вспомнить историю дружбы между Россией и Индонезией», — заявила посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва.

Издание отмечает, что выставленные картины отражают путешествия российских художников на острова Ява, Суматра, Мадура, Бали, Ломбок, Калимантан и Сулавеси.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2020 года исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией.

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