Москва, , 22:36 — REGNUM В Москве 2 февраля на 88-м году жизни скончался легендарный режиссер, создатель культовых программ телевидения Владимир Акопов. Он был одним из авторов и режиссёров программы «А ну-ка, девушки!», режиссером «Клуба кинопутешественников», «От всей души», «Трамвай желаний», «Будильник», «Счастливый случай», первых в истории отечественного телевидения телемостов «Контакт», а также мульфильмов, Владимир Сергеевич преподавал на факультете ВШТ МГУ имени М. В. Ломоносова.

Его воспоминания о работе, дружбе, рождении программ описаны в книге «История создания телевидения. Как рождались культовые программы» Марии Магронт-Ахвледиани.

До последних дней жизни Владимир Акопов писал на компьютере сценарии и рисовал мультфильмы.

Прощание с Владимиром Сергеевичем Акоповым состоится 4 февраля в 9:15 в морге 33-й городской больницы братьев Бахрушиных, а затем в 11:00 в Николо-Архангельском крематории.