Москва, , 20:19 — REGNUM Все детские театры, которые расположены в Приволжском федеральном округе, будут отремонтированы или реконструированы в рамках национального проекта «Культура» до 2024 года. Об этом заявила замминистра Ольга Ярилова, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в ПФО насчитывается 11 детских театров. Ярилова уточнила, что уже открылись после ремонта детские театры в Саранске, Ульяновске и Чебоксарах. Также по итогам года в округе открыто 57 домов культуры и 48 кинозалов, создано 24 виртуальных концертных зала, закуплено 9 автоклубов для обслуживания сельского населения, модернизировано по модельному стандарту 34 библиотеки.

В 2020 году в рамках подготовки к 550-летию Чебоксар и 100-летию Чувашии завершится реконструкции здания Чувашской государственной филармонии. К 100-летию Марий Эл будет закончено строительство Марийской государственной филармонии им. Эшпая.

В 2022—2023 годах завершатся мероприятия по строительству симфонического киноконцертного зала в Альметьевске (Татария) и реконструкции Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.

Ярилова добавила, что по итогам реализации нацпроекта в 2019 году показатель посещаемости перевыполнен на 5,4%. К числу лучших регионов отнесены Пензенская, Самарская, Ульяновская области, а также Удмуртия. Освоение средств по нацпроекту в ПФО составило 99,9%, что превышает среднероссийский показатель на 1,9%.

Замминистра отметила, что 2781 сотрудник учреждений культуры Поволжья прошёл курсы повышения квалификации. Нижегородская, Оренбургская и Пензенская область по этому показателю даже перевыполнили квоту. В округе открыто 11 центров непрерывного образования, в 2020 году такой центр будет открыт на базе Пермского института культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Ярилова говорила, что регионы Поволжья выполнили 9 из 11 плановых показателей в рамках реализации нацпроекта. В частности, выход за рамки плана произошёл в части строительства и капитального ремонта учреждений культуры, посещаемости цифровых ресурсов, привлечению волонтёров. Сумма средств, выделяемых регионам ПФО на ремонт театров кукол и театров юного зрителя, до 2024 года составит 1 млрд рублей.