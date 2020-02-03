Тамбов, , 18:40 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании одобрительно отозвался об итогах реализации национального проекта «Культура» в регионе в 2019 году и призвал не сбавлять набранных темпов,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Многие показатели были перевыполнены.

Основными показателями реализации нацпроекта являются увеличение числа посещений организаций культуры, а также числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Как доложил начальник управления культуры и архивного дела области Юрий Голубев, за год посещаемость выросла на 6%, а число обращений к цифровым ресурсам — в 2,5 раза.

Особое внимание уделялось развитию культуры на селе. В частности, новый Дом культуры был построен в селе 2-я Гавриловка Гавриловского района. В ближайшие три года в области будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано еще 10 объектов этой сферы — больше, чем планировалось изначально.

В регионе начали работать три модельных библиотеки: две в Рассказовском районе, одна — в Жердевском. Теперь сельским жителям доступны тысячи новых книг, стильная техника, компьютеры с выходом в интернет, планшеты, студии для рисования на песке и даже очки виртуальной реальности. Изначально в проект была включена только одна, Жердевская библиотека, но благодаря оперативности в реализации проекта министерство культуры выделило еще 10 млн. рублей на библиотеки Рассказовского района, средства также были освоены в срок. В этом году будет отремонтирована и модернизирована детская библиотека Знаменского района. Еще две библиотеки будут модернизированы в 2021 году и три — в 2022-м. На эти цели Тамбовской области выделено 50 млн. рублей, что является самой большой суммой в ЦФО.

«Как правило, побеждают в конкурсе те библиотеки, где разработан интересный дизайн и муниципальные образования готовы отремонтировать помещения. Положительным оказался опыт привлечения студентов архитектурного факультета ТГТУ для разработки дизайна», — пояснил Юрий Голубев.

В 2019 году 6 из 36 школ искусств обновили свою материально-техническую базу. Эта работа продолжится. В этом году Минпромторгом России будут поставлены духовые инструменты в Кочетовскую школу искусств Мичуринска, а также ударные инструменты в Знаменскую ДШИ и ДШИ Уварово. В 2021 году новое оборудование и инструменты получат Тамбовский колледж искусств и еще 4 школы искусств в районах области. Соглашение об этом уже подписано.

В прошлом году на территории области были открыты три 3-D кинотеатра. Соответствующий конкурс на этот год Фонд кино объявит в марте. Юрий Голубев призвал глав муниципальных образований, где еще нет современных кинотеатров, уже сейчас начать подготовку соответствующей документации, тем более что реализация этого мероприятия не требует софинансирования.

Также планируется создать во всех городах региона виртуальные концертные залы. Два уже открыты в Тамбове и Мичуринске.

Больших успехов удалось добиться по вовлечению жителей области, прежде всего, молодежи, в программу «Волонтеры культуры». 70 человек — такова была задача, поставленная в нацпроекте. Сейчас в базе данных «Волонтеры культуры» зарегистрировались, а, следовательно, и приняли участие в различных мероприятиях 369 человек.

В 2020 году, по инициативе Александра Никитина, в Тамбовской области впервые состоится Международный Рахманиновский фестиваль искусств для детей и подростков. Пять победителей фестиваля решено поддержать региональными грантами.

На совещании также речь зашла о бюджетной поддержке мероприятий местного туризма. Как подчеркнул первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов, главное, что средства распределяются пропорционально числу дней проведения в территориях и предполагаемому количеству участников.

Глава региона одобрил новый календарь событийных событий, в который вошли лучшие мероприятия, запланированные в регионе на 2020 год.

«Сколько интересных событий у нас проходит! Если бы было больше свободного времени, то посетил бы каждое», — подчеркнул Александр Никитин.

Все поставленные в рамках нацпроекта задачи по итогам 2019 года были выполнены полностью, а многие показатели даже перевыполнены. По мнению губернатора, такой ответственный подход заслуживает самой высокой оценки и благодарности за проведенную работу.