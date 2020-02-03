Казань, , 16:50 — REGNUM Известный архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии РСФСР, автор проекта реставрации, например, Троицкой церкви в Свияжске Александр Попов публично заявил о вынужденном решении остановить работы по реставрации мечети и церкви из Татарстана, которые 2019 году были вывезены в мастерские города Кириллов Вологодской области.

«Причина простая — у меня на сегодня на счету закончились средства, нечем платить заработную плату сотрудникам, не на что закупать недостающие материалы, нечем платить налоги и т.д. и т.д. и т.д.» — констатировал Попов на странице в соцсети в посте с заголовком «Открытое письмо к общественности».

Когда в начале 2019 года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия сообщил о начале реставрации мечети 1879 года из села БольшаяЕлга и Михаило-Архангельской церкви 1775 года из деревни Архангельские Кляри, одновременно гордостью было анонсировано создание в регионе Центра по реставрации объектов деревянного зодчества.

Попов должен был заняться формированием учебной и лекторской программ Центра, который стал бы первым и единственным в своем роде как минимум в стране.

Являясь крупнейшим и признанным специалистом в области реставрации памятников деревянного зодчества, Попов, открывший в свое время секреты средневековых плотницких технологий, намеревался не просто передавать свои знания и навыки новым поколениям архитекторов и плотников, но и создать центр международного уровня, в который могли бы обращаться за содействием в сохранении своего наследия Скандинавские страны, Сибирь, Урал и др., для территорий которых характерно особое деревянное «прошлое». Кроме того Попов видел непосредственное соседство с таким учебным центром музея деревянного зодчества под открытым небом.

Однако после того, как мечеть и церковь были по бревнышку разобраны бригадой мастеров, вывезены в Кириллов, новостей о ходе их реставрации не поступало больше года, и ни с началом учебного года осенью 2019-го, ни в последующем вопрос создания Центра реставрации в Татарстане региональными чиновниками больше ни разу не озвучивался. Даже на итоговой коллегии Комитета, которая прошла на минувшей неделе. Лишь 31 января идея создать такой Центр, якобы новая и ранее не озвучивавшаяся, была в форме устного одобрения поддержана главой РТ Рустамом Миннихановым, который посетил учебную архитектурную школу «ДАШКА».

Между тем место создания Центра реставрации обсуждалось еще несколько лет назад летом. В дискуссии участвовали помощник Президента РТ Олеся Балтусова, в тот момент замминистра культуры РТ (сейчас зампредседателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия) Светлана Персова. Свой вариант, по словам Попова, предложил и Президент РТ Рустам Минниханов.Рассматривались Зеленодольск (поскольку здесь находится квартал полудеревянной-полукаменной застройки, прозванный «полукамушками», площадка чуть дальше Камского Устья и села Сюкеево, где в 2011 году затонул теплоход «Булгария» и где есть каменная церковь,Ленино-Кокушкинои Богатые Сабы. Глава Комитета Рт по охране объектов культурного наследия Иван гущиннастаивал на создании Центра реставрации деревянного зодчества при ПУ (профессиональном училище, имеется в виду Казанский строительный колледж).

Авторитетный Попов с этим категорически не согласился. Реставратор считает, что «это совсем глупо», поскольку и музей, и Центр реставрации деревянного зодчества необходимо размещать на природе, в привязке к ландшафту, где и строились нашими предками такие сооружения.

Год с демонтажа мечети в селе БольшаяЕлга и полгода со времени демонтажа Михаило-Архангельской церкви Комитет не интересовался ходом восстановительных работ. После публикации в региональным СМИ в начале января, где Попов сообщал о потенциальной возможности собрать отреставрированную мечеть на ее прежнем месте летом 2020 года, а церковь — летом 2021 года, глава ведомства Иван Гущин нанес в мастерские города Кириллова срочный визит. Попов полагал, что это изменит ситуацию с финансированием уже ведущихся реставрационных работ и созданием Центра профессиональной исторической реставрации. Однако уже через неделю Лауреату Госпремии пришлось направить на имя Президента РТ письмо с просьбой вмешаться в проблему (есть в распоряжении редакции).

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич! Вынужден обратиться к Вам через прессу, так как мои попытки поднять вопросы, связанные с моей работой в Республике Татарстан, не увенчались успехом. …Судя по разговору с Иваном Николаевичем и по его интервью в прессе, работа понравилась. Однако решения никакого нет. Вынужден обращаться лично к Вам, так как мои попытки достучаться лично до лиц, ответственных за реставрацию памятников в Республике Татарстан, остались без ответа», - констатирует Попов в письме Президенту РТ.

Реставратор акцентирует, что реставрация мечети и церкви вопреки договорённостям была рассчитана по устаревшим расценкам — по коэффициентам 2012 года. В результате с прошлого января, когда в Большой Елге команда Попова начала разбор мечети для вывоза в мастерскую Кириллова, мастера получили за работу 11,3 млн рублей, закрыть работы по процентовкам смогли на 6,1 млн рублей. Для сравнения в том же 2012 году реставрация сопоставимой с мечетью по объему деревянной церкви Цыпинского погоста обошлась в 40 млн.

«Решетка кованая по процентовке или по акту выполненных работ стоит 13 402,44 рубля. А фактическая стоимость решетки — 24 800 рублей. И получается, что я с профессиональным коллективом проработал год и оказался должен 9 009 843 рубля. В течение года я все время ломал голову, как выходить из такой ситуации? Но ответа не нашел. Рустам Нургалиевич, Вы один можете принять решение по сложившейся ситуации — работе в 2019 году с коэффициентом 2012 года», - поясняет Александр Попов на конкретном примере.

В своем обращении к Минниханову реставратор просит дать поручения по разработке технического задания, назначить ответственное лицо, сформировать рабочую группу из необходимых экспертов — в случае актуальности создания Реставрационного центра. А также нормализовать ситуацию с расценками по уже производимым реставрационным работам.

Сегодня, в своем посте Александр Попов констатирует, что за время работы его коллектив проделал большую работу, однако приехавшие в январе «татарские СМИ, сделали репортаж и показали видео о достижениях реставрации в нашем центре в Кириллове, но о проблемах ни сказали ни слова».

«Я делаю вывод, что реставрационные работы — это всего лишь фон для PR-а и междоусобной карьерной борьбы чиновников, но по сути деревянное наследие Татарстана им абсолютно не интересно. Я написал письмо Президенту Татарстана, общественность из исторического места размещения деревянной церкви неоднократно обращалась в госаппарат, безуспешно пытался опубликовать открытое письмо Президенту через татарстанские СМИ — результата нет. Оказавшись в безвыходном положении, с величайшим сожалением я вынужден принять решение о приостановке работ, о чем и сообщаю в этом открытом письме», — пишет Попов.