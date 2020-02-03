Лос-Анджелес, США, , 16:04 — REGNUM Джейсон Момоа снялся в комедийной рекламе агентства ипотечного кредитования Rocket Mortgage. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале фирмы 2 февраля.

В ролике Момоа рассказывает о своей «настоящей» жизни — на самом деле у него нет накачанных мышц и длинных волос. Актёр заявляет, что только дома он может расслабиться и быть таким, какой он есть на самом деле.

Напомним, Джейсон Момоа — это американский актёр, наиболее известный своими ролями в «Игре Престолов», «Лиге справедливости» и «Конане-варваре».

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