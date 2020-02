Майами, США, , 14:46 — REGNUM Выступление в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (Супербоул) является одним из самых престижных в Северной Америке. В 2020 году организаторы пригласили для шоу 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес.

Знаменитые певицы своим зажигательным выступлением взорвали не только стадион, но и сеть.

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие. В финале певицы вместе исполнили композиции Waka Waka и Let’s Get Loud. Выступление артисток быстро стало мемом в сети. Одни пользователи восхищаются исполнением и пытаются повторить танцы звезд. Другие — напротив, сочли наряды слишком открытыми и движения излишне сексуальными. А ведь многие пришли на главное спортивное событие США семьями, с детьми.