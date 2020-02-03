Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:46 — REGNUM На горе Белой (Свердловская область) установят мемориальный комплекс в память о спецпереселенцах. Об этом сообщает ЕТВ.

Мемориал появится у посёлка Уралец — там в 1930−40-е годы жили сосланные спецпереселенцы. В пресс-службе туристического кластера «Гора Белая» отмечают, что в посёлке до сих пор сохранилось несколько бараков, где жили раскулаченные крестьяне.

Также рядом с мемориалом появится музей памяти репрессированных. Учреждение должны открыть уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге заканчивают работы над музеем имени Юрия Левитана «Свердловск. Говорит Москва» и уральским филиалом Эрмитажа. Оба учреждения откроют свои двери в 2020 году.

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