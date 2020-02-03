Нью-Йорк, США, 3 февраля 2020, 14:37 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала, что игры о Геральте сильно повлияли на её видение проекта. Об этом 2 февраля сообщил портал PCGamesN.
Хиссрич призналась, что она не считает себя геймером, но долго смотрела за тем, как её подруга играет в «Ведьмака». Из игры шоураннер взяла «визуальные эффекты и свет».
По словам Хиссрич, фэнтези чаще всего ассоциируется у людей с чем-то «ужасным и тёмным», но игры о Геральте были полны света и красок. Она также отметила, что в сериале много «пасхалок» для фанатов видеоигр от CD Projekt RED.
Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в шоу исполнил британский актёр Генри Кавилл.
Читайте ранее в этом сюжете: Нагота и сексуальный контент: The Last of Us II получила возрастной рейтинг
Читайте развитие сюжета: Слишком много Рэйф: продюсер Apex Legends высказался об одиночном режиме