Нью-Йорк, США, , 14:37 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала, что игры о Геральте сильно повлияли на её видение проекта. Об этом 2 февраля сообщил портал PCGamesN.

Хиссрич призналась, что она не считает себя геймером, но долго смотрела за тем, как её подруга играет в «Ведьмака». Из игры шоураннер взяла «визуальные эффекты и свет».

По словам Хиссрич, фэнтези чаще всего ассоциируется у людей с чем-то «ужасным и тёмным», но игры о Геральте были полны света и красок. Она также отметила, что в сериале много «пасхалок» для фанатов видеоигр от CD Projekt RED.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в шоу исполнил британский актёр Генри Кавилл.

Читайте ранее в этом сюжете: Нагота и сексуальный контент: The Last of Us II получила возрастной рейтинг

Читайте развитие сюжета: Слишком много Рэйф: продюсер Apex Legends высказался об одиночном режиме