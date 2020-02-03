Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Фильм режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаак Чана «Минари» удостоен награды американского кинофестиваля Sundance Film Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

Согласно опубликованным данным, фильм удостоен приза большого жюри и зрительских симпатий.

Картина повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действия — середина 1980-х годов.

Известно, что в фильме сыграли южнокорейские актрисы Юн Ё Чжон, Хан Е Ри и ряд американских актёров, включая Уилла Паттона и Скотта Хэйза.

Отметим, что на церемонии награждения кинофестиваля вручили 28 призов за полнометражное кино. Всего на фестиваль в этом году было отобрано 74 короткометражных фильма, а всего на фестивале было представлено 15 100 картин.