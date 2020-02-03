Вашингтон, , 11:43 — REGNUM В сети появился новый трейлер анимационного фильма Minions: The Rise of Gru («Миньоны: Грювитация»). Его опубликовали на YouTube-канале компании Illumination 2 февраля.

Главным героем новой части «Миньонов» станет юный Грю. В картине расскажут, как мальчик превратился в известного злодея и обзавёлся собственной армией жёлтых подручных.

Премьера «Грювитации» состоится в июле 2020 года. Точная дата пока не сообщается.

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